Son dakika: Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi
Son dakika haberi... Adalet Bakanlığınca, cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı 15 Mayıs'a kadar ertelendi.
Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan korona virüs tedbirlerini 15 Mayıs'a kadar uzattı.
Adalet Bakanlığınca açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında avukat ziyareti dahil bütün görüşler, hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri, açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin özel izin hakları 15 Mayıs'a kadar ertelendi.
Birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı, ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve anaokuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının da 15 Mayıs'a kadar ertelenmesi kararlaştırıldı.
Tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretleri Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecek.
Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan Koronavirüs tedbirleri 15 Mayıs'a kadar uzatıldı. pic.twitter.com/Dx39Kr3dzV— T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) May 1, 2020
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