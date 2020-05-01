01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyelerine polis müdahale etti! 15 kişi gözaltında

1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyelerine polis müdahale etti! 15 kişi gözaltında

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
01.05.2020
Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iptal edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyeleri, ikazlara uymayınca polis müdahalesi ile karşılaştı. Kendilerini durduran polise saldıran 30 kişilik gruptan 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 15 kişiyi gözaltına aldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) Beşiktaş'taki genel merkezinde toplanan bir grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, grubun kalabalık olduğunu ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini, ancak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da arasında bulunduğu birkaç kişinin temsili olarak araçla meydana gidebileceğini belirtti.

Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, Çerkezoğlu'nun da arasında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek istediler!
1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek istediler!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçlar tek tek denetleniyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçlar tek tek denetleniyor
Kanlı saldırının faili 9 yıl sonra Diyarbakır'da yakalandı
Kanlı saldırının faili 9 yıl sonra Diyarbakır'da yakalandı
Uzman isim 'aşı' iddialarını A Haber'de değerlendirdi
Uzman isim 'aşı' iddialarını A Haber'de değerlendirdi
1 Mayıs'ta Taksim'de sessiz kutlama
1 Mayıs'ta Taksim'de sessiz kutlama
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Hindistan'dan kurtarılan Recep Şevket Üstün süreci anlattı
Hindistan'dan kurtarılan Recep Şevket Üstün süreci anlattı
Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e sert tepki!
Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e sert tepki!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı
Başkan Erdoğan yardım yapılan ailelerle görüştü
Başkan Erdoğan yardım yapılan ailelerle görüştü
İstanbul'da kısıtlama öncesi yollarda yoğunluk yaşanıyor
İstanbul'da kısıtlama öncesi yollarda yoğunluk yaşanıyor
Bakanı Koca DSÖ’ye Türkiye’nin Covid-19 mücadelesini anlattı
Bakanı Koca DSÖ’ye Türkiye’nin Covid-19 mücadelesini anlattı
Daha Fazla Video Göster