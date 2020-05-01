01 Mayıs 2020, Cuma
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Bakan Çavuşoğlu'ndan başkonsoloslarla Kovid-19 video konferansı

, Türkiye'nin Okyanusya, Uzak Doğu ile Asya ve Kafkasya ülkelerinde görevli başkonsoloslarıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri ve Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin video konferans yoluyla toplantı yaptı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KOVİD-19 VİDEO KONFERANSI

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan "Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Başkonsoloslarımızla video konferans yoluyla görüşmelere, Okyanusya, Uzak Doğu, Asya ve Kafkasya ülkeleriyle devam ettik. Kovid 19'un bölgedeki etkileri ve vatandaşlarımızın durumu hakkında bilgi aldık. " ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca yurt içindeki 7 temsicilikle görüştüğünü de kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çavuşoğlu G-20 bünyesindeki telekonferansa katıldı DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ÇAVUŞOĞLU G-20 BÜNYESİNDEKİ TELEKONFERANSA KATILDI
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, SERGEY LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

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