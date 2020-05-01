Bakan Çavuşoğlu'ndan başkonsoloslarla Kovid-19 video konferansı

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan "Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Başkonsoloslarımızla video konferans yoluyla görüşmelere, Okyanusya, Uzak Doğu, Asya ve Kafkasya ülkeleriyle devam ettik. Kovid 19'un bölgedeki etkileri ve vatandaşlarımızın durumu hakkında bilgi aldık. " ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca yurt içindeki 7 temsicilikle görüştüğünü de kaydetti.