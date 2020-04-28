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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , Rusya Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020
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TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA ÖNEMLİ TEMAS
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, 'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan İdlib'de 6’ncı ortak devriye SON DAKİKA: TÜRKİYE VE RUSYA'DAN İDLİB'DE 6’NCI ORTAK DEVRİYE
Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan İdlib'de 6’ncı ortak devriye

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