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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çavuşoğlu G-20 bünyesindeki telekonferansa katıldı

, koronavirüse karşı uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla bünyesinde kurulan 7. telekonferans toplantısına katıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2020
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ÇAVUŞOĞLU G-20 BÜNYESİNDEKİ TELEKONFERANSA KATILDI

Çavuşoğlu, Kovid-19 telekonferans toplantısına katıldı

, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 7. telekonferans toplantısına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Toplantıda, salgınla mücadelede çok taraflı kuruluşlarda iş birliği ve eş güdüm konularını ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, salgına karşı korunmasız ülkelere destek konusunu da masaya yatırdıklarını kaydetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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