28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP yandaşı TELE1’in sözde İsveç temsilcisi Seda Şanlıer, terör örgütü lideri Hamza Yalçın'ın eşi çıktı

CHP yandaşı TELE1’in sözde İsveç temsilcisi Seda Şanlıer, terör örgütü lideri Hamza Yalçın'ın eşi çıktı

CHP yandaşı TELE1’e ’ten bağlanıp ’yi COVİD-19 tespit edilen vatandaşını özel jetle getirdiği için küçük düşürmeye çalışan ’in Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi Terör Örgütü’nün liderlerinden ’ın eşi olduğu ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; Firarı Hamza Yalçın üçüncü yol davasında müebbet hapse mahkûm edilince 23 yıl önce İsveç’e kaçmıştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
ABONE OL
TELE1’İN SÖZDE İSVEÇ TEMSİLCİSİ BAKIN KİM ÇIKTI!

'ten Kovid-19 hastası olduğu için ülkeye getirilen 'in ilk günden itibaren Batmanlı olduğu söylendiği halde TELE 1 kanalının İsveç temsilcisi olarak bağlanan Gülüşken'in Konyalı olduğu yalanını söylemişti. Sağlık Bakanı Dr. 'nın Konyalı olduğunu ve aynı köylü olduğunun anlatıldığı program izleyenlere pes dedirtirken, Konya Kulu Belediye Başkanı Mehmet Ünver, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın olduğu bir fotoğraf paylaşarak Kulu ilçesindeniz ama Emrullah Gülüşken Batmanlı ve akrabamız" değil demişti.

TELE 1 kanalında skandal! Emrullah Gülüşken yalanı deşifre oldu |Video TELE 1 KANALINDA SKANDAL! EMRULLAH GÜLÜŞKEN YALANI DEŞİFRE OLDU |VİDEO

BATMANLI EMRULLAH GÜLEŞKEN'E "KONYALI" DEDİ
Yandaş Tele 1 kanalındaki bir programda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Konyalı olduğu ve Emrullah Gülüşken'in de Konyalı ve aynı köylü olduğunu Tele 1 kanalının İsveç muhabiri olduğu söylenen Seda Şanlıer rahatlıkla söyleyebildi. "AKP siyasi şov mu yaptı?" diye sorulan programda Batmanlı olan Emrullah Gülüşken'in Konyalı olarak takdim edilmesi izleyenlere pes dedirtti. Ayrıca üyesi olduğu söylenen Gülüşken'in AK Parti'nin şov yaptığının göstergesi olduğu söylenerek 'nin bir vatandaşına sahip çıkışı hiç edilmeye çalışıldı.

KOCASI ÖRGÜT LİDERİ ÇIKTI
CHP'nin yandaş yayın organı TELE1'e İsveç'ten bağlanarak Türkiye'nin şov yaptığı yalanını söyleyen Seda Şanlıer'in Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (Acilciler) terör örgütü liderlerinden 'ın eşi olduğu ortaya çıktı. Hamza Yalçın 12 Eylül döneminde üçüncü yol davasında beraat etmiş, daha sonra üst mahkemenin itirazı ile müebbet hapse mahkûm edilmişti. Müebbet hapse çarptırılan Hamza Yalçın ise 23 yıl önce İsveç'e kaçmıştı. Her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan Yalçın ve Şanlıer çiftinin İsveç'te de Türkiye aleyhinde yayınlar yaptığı 2017 yılında ise kırmızı bültenle aranması bulunan Hamza Yalçın'ın İspanya'da yakalanmasıyla propaganda çalışmaları yürüttüğü belirlendi.

ÖRGÜTÜN YAYIN ORGANINDA YAZIİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPMIŞ
Hamza Yalçın, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi Üçüncü Yol Direniş (THKP-C) isimli terör örgütünün lideri. Üsteğmenken terör örgütüyle ilişkisi nedeniyle ordudan atılan Hamza Yalçın, cezaevinden firar ederek İsveç'e sığınmıştı. Hamza Yalçın daha sonra gizlice geldiği Türkiye'de tutuklanmış cezaevinden çıktığında tekrar İsveç'e firar etmişti. Hamza Yalçın "THKP-C Üçüncü Yol" örgütünün legal görünümlü dergisi Odak-Direniş dergisinde başyazarlık yapmaktaydı. 2012 yılında yapılan operasyonlarda örgütün tekrar faal olmak için çalışmalara başladığı ortaya çıkmıştı. Seda Şanlıel'in ise ODAK dergisinde daha önce yazı işleri müdürü olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Atakan IRMAK/SABAH

Son dakika: CHP yandaşı TELE 1 kanalında skandal! Emrullah Gülüşken yalanı ellerinde patladı SON DAKİKA: CHP YANDAŞI TELE 1 KANALINDA SKANDAL! EMRULLAH GÜLÜŞKEN YALANI ELLERİNDE PATLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA