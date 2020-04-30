30 Nisan 2020, Perşembe
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ABD'nin Avrupa Komutanlığından Türkiye'ye teşekkür

'nin Avrupa Komutanlığı, 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağının 'dan havalanmasının ardından teşekkür mesajı yayımladı.

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ABD'DEN TÜRKİYE'YE BİR TEŞEKKÜR DAHA
'nin Avrupa Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " müttefikimize teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığının "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan, #COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri ABD'ye ulaştırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait uçağımızla 'dan yola çıktı." mesajını içeren İngilizce twite de yer verildi.

NATO'DAN "TÜRKİYE 55 ÜLKEYE YARDIM SAĞLADI" AÇIKLAMASI

Öte yandan 'deki NATO Karargahından yapılan yazılı açıklamada, 'den ABD'ye tıbbi yardım taşıyan ikinci askeri uçağın hareket ettiği bildirildi.

Açıklamada, TSK'ye ait A400M tipi uçağın, NATO'nun Süratli Hava İntikali Girişimi kapsamında müttefiklerin uyguladığı tek tip uçuş kodunu (OAN) kullandığının altı çizildi.

Türkiye'nin salgının başlangıcından bu yana müttefiklere destek sağladığı vurgulanan açıklamada, "Türkiye, aralarında 15 NATO müttefiği ve 21 NATO ortağı olan 55 ülkeye yardım sağlamıştır." ifadesi yer aldı.

Son dakika: Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN ABD'YE İKİNCİ YARDIM
Son dakika: Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım

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