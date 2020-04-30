Son dakika: Başkan Erdoğan, Muş'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı. İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Muş'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya'ya tebrik mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Muş'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya'ya tebrik mesajı gönderdi.
SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: TÜRKİYE'DEN FİLİSTİN'NE KORONAVİRÜS (COVİD-19) İÇİN TIBBİ YARDIM
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