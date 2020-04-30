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Son dakika: Başkan Erdoğan, Muş'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan , 'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı. İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Muş'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali ve Belediye Başkanı 'ya tebrik mesajı gönderdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI

Başkan , 'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Muş'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali ve Belediye Başkanı 'ya tebrik mesajı gönderdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi: Türkiye'den Filistin'ne koronavirüs Covid-19 için tıbbi yardım SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: TÜRKİYE'DEN FİLİSTİN'NE KORONAVİRÜS (COVİD-19) İÇİN TIBBİ YARDIM
Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi: Türkiye'den Filistin'ne koronavirüs Covid-19 için tıbbi yardım

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