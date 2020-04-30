30 Nisan 2020, Perşembe
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Maltalı mevkidaşıyla görüştü

, ile ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, MALTALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

, ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Camilleri görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulundu.

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