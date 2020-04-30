Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Maltalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Savunma Bakanı Byron Camilleri ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Camilleri görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulundu.