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Son dakika: YÖK'ten “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” ile ücretsiz internet

Son dakika haberi... 'ten yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki bütün mobil operatörle yaptığımız çeşitli temaslar neticesinde platformdan yararlanan öğrencilerimize “6 GB’lık ” adı altında ücretsiz bir internet kullanım hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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SON DAKİKA: YÖK'TEN “6 GB’LIK UZAKTAN EĞİTİME DESTEK KOTASI” İLE ÜCRETSİZ İNTERNET

Uzaktan eğitime destek için 6 GB ücretsiz internet verilecek.

"İNTERNET ÜCRETİ ÖDENMEDEN ERİŞİLEBİLECEKTİR"

'ten yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki bütün mobil operatörle yaptığımız çeşitli temaslar neticesinde platformdan yararlanan öğrencilerimize "6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası" adı altında ücretsiz bir internet kullanım hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre üniversite öğrencilerimiz, "YÖK Dersleri Platformu" sayfasındaki üniversitelerimize ait çeşitli dijital ders içeriklerine, mobil operatörleri ile yapacakları işlemler neticesinde hatlarına ücretsiz olarak tanımlanacak olan "6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası" kapsamında ek herhangi bir internet ücreti ödenmeden erişilebilecektir" denildi.

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