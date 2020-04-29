29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TBMM için karar: "Yasak" 1 ay uzatıldı

Son dakika: TBMM için karar: "Yasak" 1 ay uzatıldı

Son dakika haberi... yerleşkesine, yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2020
ABONE OL
YASAK 1 AY UZATILDI
yerleşkesine, yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, 1-31 Mayıs 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA