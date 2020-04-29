Son dakika: TBMM için karar: "Yasak" 1 ay uzatıldı
Son dakika haberi...TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, 1-31 Mayıs 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyeceği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MSB'den anlamlı paylaşım
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan flaş açıklama
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar! Koronavirüsle mücadelede son durum ne? Bilim Kurulu yeni karar aldı mı?
- Düğünler ne zaman başlayacak?
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan talimat: Çalışmalar hızlandırılsın
- CHP’li Bekaroğlu eşcinselliği savundu
- Son dakika: YÖK'ten “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” ile ücretsiz internet
- Artvin'de deprem mi oldu?
- Fahrettin Koca kimdir?
- Barış Yarkadaş Halk TV'de kendini rezil etti!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Artvin'de deprem mi oldu? 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?
- Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?
- 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Yeni 10 TL mi geliyor? TCMB'den 10 lira banknotlar ile ilgili açıklama geldi
- 1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı! e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?
- MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?
- 60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?
- 29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları