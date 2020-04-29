29 Nisan 2020, Çarşamba
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Kut'ül Amare Zaferi paylaşımı

Son dakika: , Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü nedeniyle sosyal medya üzerinden kutlama mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesiyle 104 yıl önce şanlı tarihimize eşsiz zaferlerden biri olarak yazılan Zaferi'nin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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