Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından Kut'ül Amare Zaferi paylaşımı
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü nedeniyle sosyal medya üzerinden kutlama mesajı yayımladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesiyle 104 yıl önce şanlı tarihimize eşsiz zaferlerden biri olarak yazılan Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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