Almanya'da Türk doktor Metin Çakır açıklamalarından dolayı görevinden uzaklaştırıldı
20 yıldır Almanya'daki Helius kliniğinde görev yapan Türk doktor Metin Çakır, ''Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim' ifadelerinden dolayı görevinden uzaklaştırıldı.
Almanya'da, kalp hastalıkları uzmanı Metin Çakır'ın sosyal medya hesabından eşcinselliği "hastalık" olarak nitelendirmesinin ardından görevinden alındığı belirtildi.
"EŞCİNSELLİĞİN, TRANSSEKSÜELLİĞİN HASTALIK OLDUĞUNU BELİRTMEK İSTERİM"
Alman medyasında yer alan haberlere göre, Karlsruhe'deki Helius kliniğinde kalp damar cerrahı olarak görev yapan Metin Çakır, sosyal medya hesabından, ''Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim'' paylaşımında bulundu.
Bunun üzerine sosyal medyada, hakkında linç kampanyası yürütülen Çakır, paylaşımını sildi ve hesabını da kapattı.
KLİNİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI
Helius kliniğinden Alman medyasına yapılan açıklamada ise Çakır'ın görevden alındığı bildirildi.
Açıklamada, ''Çalışanımızla oturup geçici olarak görevden ayrılmasını kararlaştırdık. Tabib odası ile durumu inceleyip bir değerlendirmede bulunacağız. Kendisi 20 yıldır hastanemizde görev yapıyor." ifadeleri kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uçak ambulanslarla ilgili açıklama: Ücretsiz sunan tek devletiz
- Leyla Gülüşken'den CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki: Hiç Allah korkusu yok!
- İstanbul Barosu hakkında suç duyurusu
- Türkiye'nin yardım uçağı ABD'ye indi
- Türkiye'den Lübnan'a ekmek yardımı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya tepki
- İletişim Başkanlığı, Kovid-19 verilerini paylaştı
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: Pik noktası dönemini geçtik
- CHP ve İYİ Parti Emrullah Gülüşken’in Türkiye'ye getirilmesinden rahatsız oldu
- Afrin'de terör örgütü PKK'nın saldırısı böyle görüntülendi! İşte patlama anı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?
- Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı! 2020 Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır?
- UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
- Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?
- Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- A101 28 Nisan 2020 kataloğunda neler var? A101'in salı günü indirimleri neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
- BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu