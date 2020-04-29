Başkan Erdoğan'dan Kût'ül-Amâre zaferi paylaşımı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kût'ül-Amâre zaferi paylaşımı yaptı. Başkan Erdoğan, ''Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı #KutülAmare Zaferi’nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutladı.
Başkan Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum."
Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı #KutülAmare Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 29, 2020
Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/0MwxJBnbYZ
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