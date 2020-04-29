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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan flaş mesajlar: Onlara karşı daha sert adımlar atacağız

Son dakika haberine göre; , Dijital Tarım Platformu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Berat Albayrak, koronavirüs fırsatçılarıyla ilgili, "Çok yoğun bir süreci başlattık. Buradan fırsatçılara şunu söylüyorum. Normalleşme süreci başlasın, çok daha sert adımlar atacağız" dedi.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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BAKAN ALBAYRAK: ONLARA KARŞI DAHA SERT ADIMLAR ATACAĞIZ

, Dijital Tarım Platformu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamaya konuldu.

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan flaş mesajlar: Onlara karşı daha sert adımlar atacağız | Video SON DAKİKA HABERİ: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK’TAN FLAŞ MESAJLAR: ONLARA KARŞI DAHA SERT ADIMLAR ATACAĞIZ | VİDEO

"TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"Bakan Berat Albayrak, video konferans ile gerçekleşen toplantıda "Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirlerimizi aldık" açıklamasında bulundu.

"ÇOK DAHA SERT ADIMLAR ATACAĞIZ"

Bakan Albayrak, stokçulara, milletin sofrasına el uzatanlara fırsat vermeyeceklerine dikkat çekerek, "Bu fırsatçılara şunu söylüyorum; korona virüs süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları, normalleşme süreci başlasın, bakanlığım adına söylüyorum ki çok daha sert adımlar atacağız. Böyle bir dönemde bile fırsatçılık yapanlar, bu defa bunlara gayet sert bir süreç oluşturacağız. Dijital Tarım Pazarı'nı da hem tarladan sofraya kurmak isteğimiz sağlıklı ve şeffaf zincir açısından üstleneceği yol hem de üreticilerimize sunduğu imkan açısından gayet önemli görüyoruz. Bu çerçevede Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere tüm paydaşları kutluyorum, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"OLUŞUMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ GEREKLİ"

Platformdaki işlemlerden ek vergi, harç, hizmet kesintisi olmamasına olumlu bakacaklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu anlamda destekler verebiliriz. Bu tip benzeri oluşumların teşvik edilmesi öncelik olmalı. Genişletilmesi, topluma kulanım kolaylığı açısından rekabetçi olması açıcından olumlu bakarız" açıklamasını yaptı.

Bakan Pakdemirli duyurdu: Dijital Tarım Pazarı uygulamaya konuldu BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURDU: DİJİTAL TARIM PAZARI UYGULAMAYA KONULDU
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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