Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan flaş mesajlar: Onlara karşı daha sert adımlar atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dijital Tarım Platformu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamaya konuldu.

"TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"Bakan Berat Albayrak, video konferans ile gerçekleşen toplantıda "Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirlerimizi aldık" açıklamasında bulundu.

"ÇOK DAHA SERT ADIMLAR ATACAĞIZ"

Bakan Albayrak, stokçulara, milletin sofrasına el uzatanlara fırsat vermeyeceklerine dikkat çekerek, "Bu fırsatçılara şunu söylüyorum; korona virüs süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları, normalleşme süreci başlasın, bakanlığım adına söylüyorum ki çok daha sert adımlar atacağız. Böyle bir dönemde bile fırsatçılık yapanlar, bu defa bunlara gayet sert bir süreç oluşturacağız. Dijital Tarım Pazarı'nı da hem tarladan sofraya kurmak isteğimiz sağlıklı ve şeffaf zincir açısından üstleneceği yol hem de üreticilerimize sunduğu imkan açısından gayet önemli görüyoruz. Bu çerçevede Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere tüm paydaşları kutluyorum, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



"OLUŞUMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ GEREKLİ"

Platformdaki işlemlerden ek vergi, harç, hizmet kesintisi olmamasına olumlu bakacaklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu anlamda destekler verebiliriz. Bu tip benzeri oluşumların teşvik edilmesi öncelik olmalı. Genişletilmesi, topluma kulanım kolaylığı açısından rekabetçi olması açıcından olumlu bakarız" açıklamasını yaptı.