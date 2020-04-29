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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan flaş mesajlar: Onlara karşı daha sert adımlar atacağız | Video

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29.04.2020
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dijital Tarım Platformu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Berat Albayrak, koronavirüs fırsatçılarıyla ilgili, "Çok yoğun bir süreci başlattık. Buradan fırsatçılara şunu söylüyorum. Normalleşme süreci başlasın, çok daha sert adımlar atacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dijital Tarım Platformu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamaya konuldu.

Bakan Albayrak video konferans ile gerçekleşen toplantıda "Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirlerimizi aldık" açıklamasında bulundu.

"ÇOK DAHA SERT ADIMLAR ATACAĞIZ"

Berat Albayrak, koronavirüs fırsatçılarıyla ilgili, "Çok yoğun bir süreci başlattık. Buradan fırsatçılara şunu söylüyorum. Normalleşme süreci başlasın, çok daha sert adımlar atacağız" dedi.

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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan flaş mesajlar: Onlara karşı daha sert adımlar atacağız | Video
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan flaş mesajlar: Onlara karşı daha sert adımlar atacağız | Video
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