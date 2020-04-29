Bir kara propaganda daha çöktü! ‘Geçim sıkıntısı yüzünden intihar etti' yalanı ortaya atılmıştı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Aksaray'da Taksim-Yenikapı sahil istikametinde ilerleyen bir taksi şoförü seyir halinde iken bir şahsın köprüden aşağı iple asılı halde gördüğünü polise bildirdi. Olay yerine giden emniyet güçleri, Aksaray alt geçidinde bir şahsı 4-5 metrelik bir iple asılı buldu. Şahsın üzerinde bulunan kimliğe göre isminin Ahmet Karakeçi olduğu anlaşıldı.

Karakeçi'nin boynunun kırıldığı, olay yerinde vefat ettiği belirlendi. Yanında bulunan bir not kağıdında ise kendisinin umutsuzluk sebebiyle intihar ettiğinin yazılması dikkat çekti. Polis, intihar eden kişinin ağabeyi Mehmet Karakeçi'ye ulaştı.

"AİLESİYLE BAĞI YOK, 25 YILDIR KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYOR"

İfadesi alınan ağabey Karakeçi, "Ahmet Karakeçi kardeşim olur. Kendisinin ailesi ve akrabalarıyla bir bağı yoktur. Yaklaşık 25 yıldır kimse ile görüşmez. Biz sadece onun Aksaray'da olduğunu biliriz. Kendisi bizim sözlerimizi dinlemezdi. Bu yüzden de pek görüşmezdik. Kalçasında kemik erimesi hastalığı olduğundan dolayı yürüme problemi vardı. Bundan başka bildiğimiz herhangi bir hastalığı da yoktu" dedi. Ahmet Karakeçi'nin ayrıca 'Yağma' ve 'İftira' suçlarından poliste kaydının olduğu da anlaşıldı.

KARA PROPAGANDA ÇÖKTÜ

Bilindiği gibi, Aksaray'da yaşanan bu intihar olayı sosyal medyada "geçim sıkıntısı yüzünden yaşandığı, Koronavirüs sebebiyle geçim sıkıntısı yaşayan şahsın kendisini astığı"şeklinde kamuoyuna lanse edilmişti. İntiharın perde arkasının aydınlatılmasıyla bu kara propaganda da boşa çıktı.

Nazif KARAMAN/SABAH