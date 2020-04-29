Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan flaş açıklama: Milletimizin büyük desteği sorumluluğumuzu arttırmıştır
Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır." dedi.
Cuma hutbesinde yaptığı konuşma sonrasında bazı kesimlerin hedef göstermeye çalıştığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a her kitleden destek yağmıştı. Erbaş, "Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır." ifadesini kullandı.
Erbaş, Twitter hesabından, "Rabbimizin 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.' (Al-i İmran 104. ayet) emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür." paylaşımında bulundu.
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