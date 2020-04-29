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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan flaş açıklama: Milletimizin büyük desteği sorumluluğumuzu arttırmıştır

Son dakika haberine göre Başkanı , "Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır." dedi.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Cuma hutbesinde yaptığı konuşma sonrasında bazı kesimlerin hedef göstermeye çalıştığı Başkanı 'a her kitleden destek yağmıştı. Erbaş, "Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır." ifadesini kullandı.

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Erbaş, Twitter hesabından, "Rabbimizin 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.' (Al-i İmran 104. ayet) emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür." paylaşımında bulundu.

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