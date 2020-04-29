Son dakika: Artvin'de deprem mi oldu? 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
Son dakika haberi... Artvin'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Artvin'in Borçka ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler...
Saat 16.18'de yerin 7.04 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.04.29 16:18:44 41.3658 41.9307 10.3 -.- 3.4 3.2 EFELER-BORCKA (ARTVIN) İlksel
2020.04.29 15:17:27 37.7087 37.8367 4.9 -.- 2.0 -.- OYALI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2020.04.29 14:56:33 37.2778 27.9500 0.0 -.- 1.0 -.- KORUCUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.04.29 14:55:33 37.2312 28.0858 0.0 -.- 1.5 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.04.29 14:00:01 36.4278 29.4218 5.0 -.- 1.5 -.- AKLAR-KAS (ANTALYA) İlksel
2020.04.29 13:46:41 41.5397 28.5620 5.0 -.- 1.6 -.- ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) REVIZE01 (2020.04.29 13:46:41)
2020.04.29 13:26:57 38.3092 39.2167 17.8 -.- 0.5 -.- KAYAPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.29 13:02:55 38.2260 29.5237 16.7 -.- 2.3 -.- GOMCE-BEKILLI (DENIZLI) İlksel
2020.04.29 12:36:38 37.1442 28.2612 7.1 -.- 1.6 -.- ALGI-(MUGLA) İlksel
2020.04.29 12:32:48 37.2923 31.9682 0.0 -.- 1.8 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2020.04.29 12:32:25 37.1477 37.5587 1.1 -.- 1.8 -.- TOKDEMIR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2020.04.29 12:27:26 38.6700 42.3862 16.5 -.- 2.0 -.- SAKA-AHLAT (BITLIS) İlksel
2020.04.29 12:23:40 37.5522 27.4765 4.5 -.- 1.5 -.- YESILKOY-SOKE (AYDIN) İlksel
2020.04.29 12:20:27 39.9045 28.7712 0.0 -.- 1.8 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel
2020.04.29 12:15:08 38.3835 39.1642 4.4 -.- 0.6 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.29 12:00:33 36.0153 35.5228 4.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.29 11:59:43 39.9325 36.0543 5.0 -.- 2.0 -.- BELPINAR-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2020.04.29 11:48:14 38.5818 39.4763 5.2 -.- 1.7 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
2020.04.29 11:40:23 38.5233 39.6215 23.1 -.- 2.0 -.- CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.04.29 11:32:21 38.4392 39.1620 3.5 -.- 2.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.29 11:21:13 38.4310 39.1622 1.5 -.- 3.0 3.0 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.29 11:08:53 38.3497 39.0297 23.4 -.- 1.6 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.29 10:53:03 38.6357 38.7500 7.6 -.- 2.3 -.- SAHINDERE-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2020.04.29 10:45:30 38.4502 39.2317 2.7 -.- 2.0 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
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