29 Nisan 2020, Çarşamba
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MÜSİAD İzmir Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği () Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı , ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Başkanı Prof. Dr. 'a destek verdi.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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MÜSİAD'DAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'A DESTEK
, yaptığı yazılı açıklamada, 'ın devlet ve millet nezdinde sahip olduğu itibarı sarsmaya yönelik söylem ve çabaların Türk milleti tarafından boşa çıkarıldığını belirtti.

Ali Erbaş'ı desteklediklerini ve kendisinin yalnız olmadığını bildiren Saygılı, şunları kaydetti:

"Hiçbir Müslümanın toplumsal ifsada yol açan, nesli çürüten zina, eşcinsellik, gayrimeşru hayat, nikahsız yaşama ve her türlü fuhşiyatı destekleyecek bir konumda olmadıklarını ifade etmek istiyoruz. İslam dini, çağlar öncesinden seslenen tarihe gömülmüş bir ses değil, aksine evrensel değerleriyle çağa seslenen ve tarihe yön veren bir dindir. Allah'ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek ise suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur."

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