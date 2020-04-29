Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan CHP’li Mehmet Bekaroğlu, eşcinselliği savundu
CHP’li Mehmet Bekaroğlu, eşcinselliği savunup Diyanet İşleri Başkanı’nın sözlerinin kişi yorumuymuş gibi lanse etmeye çalıştı. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre Bekaroğlu, Türkiye’deki din anlayışının köktencilik içerdiğini söyleyerek, eşcinselliğin İslam’da yasaklandığı gerçekliğinin üstünü örtmeye çalıştı. Bilindiği üzere LGBT’nin açılımı lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. CHP’li Bekaroğlu LGBT’lileri işte bu sözlerle savundu....
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde İslam inancında olmayan eşcinsellikle ilgili sözleri hakkında linç kampanyasına maruz bırakıldı. Birçok kişi Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ve hadisleri kaynak kullanarak hutbede konuşan Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef aldı.
SKANDAL SÖZLER
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sözleriyle ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu da katıldığı bir radyo programında eşcinselleri savunan bir açıklamaya imza attı.
CHP'li Bekaroğlu, Allah'ın lanetlediği eşcinselliği savunup Diyanet İşleri Başkanı'nın sözlerinin kişi yorumuymuş gibi lanse etmeye çalıştı. Bekaroğlu, "Livata tarihsel bir olgudur. Türkiye'de iki çok ciddi problem var. Biri din anlayışı. Türkiye'de genel din anlayışı. Fundamentalizm dediğimiz köktencilik. Yani ayeti okuyor, tarihselliği bırakıp bugüne taşıyor. 'Lut kavmi' diyor. Bu şekilde yorum yapmak, Allah korusun, çok tehlikeli. Türkiye bu noktada değil, bizim çoktan buraları geçmiş olmamız gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın okuduğu metinde bu var, bu doğru değil" dedi.
"LGBT'LİLERİN TERCİHLERİNE SAYGI DUYULMALI!" DEDİ
Bilindiği üzere LGBT'nin açılımı lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. CHP'li Mehmet Bekaroğlu da "LGBT'lilerin tercihlerine saygı duyulmalı" dedi. Bekaroğlu daha sonra sözlerine şöyle devam etti: "Kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkınız yok. LGBT'lilerin tercihlerine saygı duyulmalı' Kimsenin yaşam tarzı tercihiyle ilgili Diyanet dahil hiç kimsenin laf söyleme hakkı olmaması gerekiyor. Diyanet anlatacak şeylerini anlatsın kendisine başvuranları dini nasıl yaşayacağını öğretsin. Bıraksın insanların yaşam tarzını artık lütfen. Birlikte yaşamaya şimdiye dek olduğu gibi, hepimiz aynı olmayacağız farklı farklı olacağız ama birbirimizin değerlerine saygı göstererek birbirimizi anlayarak yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca yurtlarda çocuklar istismar ediliyor, Diyanet İşleri Başkanı neden çıkıp bir şey söylemiyor."
DAMLA KAYA/SABAH
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