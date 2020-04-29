Amirali kafeslemek isteyen FETÖ’cü hainlerin hesap zamanı! Aralarında firari savcı Fikret Seçen de var
‘Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olma’ suçu kapsamında aranan firari savcı Fikret Seçen’in de aralarında bulunduğu 3 savcı bir hakim hakkında Kafes soruşturması kapsamındaki usulsüz işlemleri dolayısıyla ‘devleti zarara uğrattıkları’ gerekçesiyle dava açıldı. Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberi...
Şüpheli hakim ve savcıların hakkında hazırlanan iddianamede, Poyrazköy-Kafes Eylem planı olarak bilinen soruşturma kapsamında Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler'i haksız yere tutukladıkları, gerçek ortaya çıkması ardından Sezenler'e devlet tarafından bir miktar tazminat ödendiği, Sezenler'i haksız yere tutuklayarak devleti zarara uğratan savcıların suç işledikleri anlatıldı.
3 SAVCI VE BİR HAKİM HAKKINDA DAVA AÇILDI
Kamuoyunda Poyrazköy-Kafes Eylem planı olarak bilinen ve FETÖ'cü savcılar tarafından tertiplenen soruşturma kapsamında Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler'i haksız yere tutuklayan FETÖ'cü 3 savcı ve bir hakim hakkında dava açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında firari FETÖ'cü savcı Fikret Seçen'in de bulunduğu 4 eski yargı mensubu hakkında iddianame düzenlendi. Savcıların Kafes soruşturması kapsamında haksız yere Mehmet Emre Sezenler'i tutukladıkları, Sezenler'in tutuklanma nedeninin haksız yere olmasının tespit edilmesi üzerine Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla devlet tarafından bir miktar tazminat ödendiği belirtildi. Bu tazminatı devlete ödetmeye mecbur bırakan ve kamu zararına sebep olan şüpheli savcılar ve hakim hakkında harekete geçildi.
Hazırlanan iddianamede, kamuoyunda Poyrazköy-Kafes Eylem planı olarak bilinen soruşturma kapsamında 9 Kasım 2009 tarihinde İstanbul eski Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'in Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler'in şüpheli olarak savunmasını aldığı kaydedildi.
TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ
Bu tarihte İstanbul eski Cumhuriyet Savcıları Ercan Şafak ve Mehmet Murat Yönder tarafından Sezenler'in 'terör örgütü üyesi' olma suçundan tutuklanma talebi ile İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiği belirtildi. İstanbul eski halen Yargıtay Tetkik Hakimi iken HSYK Genel Kurulu kararıyla meslekten çıkartılan İdris Asan'ın kararı ile Tuğamiral Sezenler'in tutuklanmasına karar verildiği anlatıldı. Tutuklamaya yapılan itiraz üzerine aynı mahkemenin 13 Kasım 2009 kararı ile Sezenler'in tahliyesine karar verildiği belirtildi.
SOMUT OLGU BULUNAMADI
Sezenler'in tutuklama kararında yer alan gerekçelerin dayanaktan yoksun olduğu, aradan birkaç gün geçtikten sonra tutukluluğunun kaldırıldığı, tutuklama kararında atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli şüphe olduğunun belirtilmesine karşın itiraz üzerine verilen kararda kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.
İddianamede, ilerleyen süreçte İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkermesi'nin Sezenler hakkında beraat kararı verdiği, bu karara ilişkin yazılan gerekçede ise Sezenler'in hakkında ileri sürülen dijital delillerin akla uygun, kabul edilebilir, gerçek, eksiksiz olma, güvenilir ve inanılabilir bulunmadığına yerverildiği kaydedildi.
TAZMİNAT ÖDENDİ
Bu kapsamda şüpheli savcılar Fikret Seçen, Ercan Şafak, Mehmet Murat Yönder ve Hakim İdris Asam hakkında Sezenler'in haksız tutuklama sebebi ile Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin açtığı koruma tedbiri nedeni ile tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarar uğratılmasına neden oldukları belirtildi.
YARGITAY'DA YARGILANACAKLAR
Şüpheli savcılar hakkında 'Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından ceza talep edildi. Şüpheliler Yargıtay'da yargılanacak.
Bilindiği gibi FETÖ'nün Özel Yetkili Savcılık eliyle gerçekleştirdiği birçok olayla adı geçen Fikret Seçen 2015 yılında gözaltına alınacağını anlayınca yurtdışına kaçmıştı.
Nazif KARAMAN/SABAH
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