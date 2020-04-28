İletişim Başkanlığı, güncel Kovid-19 verilerini paylaştı
İletişim Başkanlığı, koronavirüs salgınında Türkiye ve dünya genelindeki güncel durumu paylaştı. İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "28 Nisan 2020 saat 23.00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum; Türkiye'de şu ana kadar toplam 948 bin 115 test yapılmış olup, 114 bin 653 koronavirüs vakası tespit edilmiş, 2 bin 992 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 38 bin 809 hasta iyileşmiştir" denildi.
Paylaşımda yer alan görselde salgının dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 3 milyon 116 bini geçtiği belirtilerek dünya genelinde yaşamını yitiren kişi sayının 216 bini, iyileşen kişi sayısının da 946 bini geçtiği belirtildi.
Görselde bazı ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle açıklandı:
ABD: 1 milyon 24 bin 375 vaka, 58 bin 123 ölüm, 139 bin 937 taburcu,
İtalya: 201 bin 505 vaka, 27 bin 359 ölüm, 68 bin 941 taburcu,
İspanya: 232 bin 128 vaka, 23 bin 822 ölüm, 123 bin 903 taburcu,
Fransa: 165 bin 842 vaka, 23 bin 660 ölüm, 45 bin 513 taburcu,
Birleşik Krallık: 161 bin 145 vaka, 21 bin 678 ölüm,
Belçika: 47 bin 334 vaka, 7 bin 331 ölüm, 10 bin 943 taburcu,
Almanya: 159 bin 431 vaka, 6 bin 215 ölüm, 117 bin 400 taburcu,
İran: 92 bin 584 vaka, 5 bin 877 ölüm, 72 bin 439 taburcu,
Brezilya: 68 bin 289 vaka, 4 bin 683 ölüm, 31 bin 142 taburcu.
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