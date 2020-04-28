TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ankara Barosu'na tepki: Sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değil

Metin Feyzioğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Barosu 100 yıllık Cumhuriyet'in koca çınarıdır. Yöneticilerinin bu nedenle sorumlulukları büyüktür. Her atılacak adımın, her yazılacak kelimenin bu sorumluluğun izlerini taşıması gerekir. Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

İşte Metin Feyzioğlu Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı o açıklama:

"ÜZÜNTÜMÜZ, ANKARA BAROSU'NUN TÜRKİYE'NİN GERÇEK GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ OLMASI"

"Bir diğer üzüntümüz, Ankara Barosu Başkan ve Yönetiminin Türkiye'nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasıdır. Covid-19 salgını sebebiyle ülkemiz, adliyelerin fiilen kapalı olması dolayısıyla meslektaşlarımız sağlık kaygıları yanında büyük bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmektedir."

"ZOR ZAMANLAR YAŞAYAN MESLEKTAŞLARIMIZA EL BİRLİĞİYLE SAHİP ÇIKMALIDIR"

"Bu süreçte avukatların meslek örgütlerine düşen sorumluluk, zor zamanlar yaşayan meslektaşlarımıza el birliğiyle sahip çıkmak, onları hem sağlık hem ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almak, bunun takipçisi olmaktır. Meslektaşlarımızın, vatandaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız."

ANKARA BAROSU, KUR'AN ESASLARINI HEDEF ALDI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan, İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden Ankara Barosu ikinci açıklamada bulundu. Ankara Barosu açıklamasında; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hutbede okuduğu Kur'an esaslarını hala "karanlık, ayrımcı ve ötekileştirici zihniyet" olarak nitelendirdi.

İZMİR BAROSU'NA GÖRE ALİ ERBAŞ'IN AÇIKLAMASI NEFRET SÖYLEMİYMİŞ!

İzmir Barosu da; Ankara Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

İzmir Barosu; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, zina ve eşcinsellik konusunda İslam'ın görüşünü açıklamasını, "nefret söylemi" olarak tanımladı.

ADANA BARO BAŞKANI VELİ KÜÇÜK, ALİ ERBAŞ'A HAKARET ETTİ!

Adana Barosu'nun resmi internet sitesinde; "Baromuzdan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde LGTB+bireyleri hedef göstermesine tepki. Baro başkanımiz avukat Veli Küçük; "Ayrımcılık ve nefret söylemidir; kınıyoruz" başlıklı haberde, şu ifadeler yer alıyor:

ALİ ERBAŞ'IN AÇIKLAMALARI AYRIMCIYMIŞ!

"Salgın hastalık ile mücadele edilen pandemi günlerinde Diyanet İşleri Başkanı ayrımcı söylemleri ile yaşam hakkını tartışmaya açmaktan vazgeçmelidir."

"Halkımızın kenetlenmeye ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu zor günlerde devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi kabul edilemez."

"Ne acı ki; LGBT'lilerin varlığı, havaya ateş eden magandalar, küçücük kız çocuklarını tecavüz edip katleden, hayvanlara yaşam hakkı tanımayan, içinde sevgi ve merhamet barındırmayan herkesden daha tehlikeliymiş!

"LGBT bireylerin yaşam hakkı da tüm insanların ki gibi kutsal ve dokunulmazdır! Acı olanı ise bu mesajı yazmak zorunda kalmamızdır. Diyanet İşleri Başkanı makamda olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatmakta ve kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabasındadır. Anılan şahsı ve ona hak veren zihniyeti ve esefle, ibretle kınıyor ve özür dilemeye davet ediyoruz."

(KENAN KIRAN/SABAH)