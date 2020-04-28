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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "üçlü zirve" açıklaması

Dışişleri Bakanı , "Videokonferansla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısında; KOVID19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar, ’nun gündemindeki konular, bölgesel konulardaki işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÜÇLÜ ZİRVE AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanı , videokonferans yöntemiyle Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları arasında 3'lü zirve yapıldığını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu kritik toplantı hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamda, "KOVID19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar, NATO'nun gündemindeki konular, bölgesel konulardaki işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk." mesajını paylaştı

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