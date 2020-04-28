Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "üçlü zirve" açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Videokonferansla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısında; KOVID19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar, NATO’nun gündemindeki konular, bölgesel konulardaki işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videokonferans yöntemiyle Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları arasında 3'lü zirve yapıldığını duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu kritik toplantı hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamda, "KOVID19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar, NATO'nun gündemindeki konular, bölgesel konulardaki işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk." mesajını paylaştı
Bakan Çavuşoğlu kritik toplantı hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamda, "KOVID19 salgınıyla mücadeledeki son durum ve atılabilecek adımlar, NATO'nun gündemindeki konular, bölgesel konulardaki işbirliğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk." mesajını paylaştı
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