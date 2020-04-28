Son dakika: Yargıda koronavirüs önlemleri! Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yargıda koronavirüs önlemleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi. Yoğun bakımda tutuklu ve hükümlü bulunmuyor." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda koronavirüs önemleri kapsamında açıklamalarda bulundu.
Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Tüm tedbirleri titizlikle almaya devam ediyoruz. Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 azalttık.
Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır.
Amacımız cezaevlerinde teması sıfıra indirmektir.
4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi. Yoğun bakımda tutuklu ve hükümlü bulunmuyor."
detaylar gelecek...
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