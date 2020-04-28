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Son dakika: Yargıda koronavirüs önlemleri! Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama

Son dakika haberi... Abdulhamit Gül'den yargıda koronavirüs önlemleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi. Yoğun bakımda tutuklu ve hükümlü bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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YARGIDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ!

Abdulhamit Gül, yargıda koronavirüs önemleri kapsamında açıklamalarda bulundu.

Yargıda koronavirüs önlemleri! Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama YARGIDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ! ADALET BAKANI GÜL'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Tüm tedbirleri titizlikle almaya devam ediyoruz. Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 azalttık.

Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır.

Amacımız cezaevlerinde teması sıfıra indirmektir.

4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi. Yoğun bakımda tutuklu ve hükümlü bulunmuyor."

detaylar gelecek...

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