Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş market açıklaması
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1-2-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "1 Mayıs Cuma günü, market ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacaktır." açıklamasında bulundu.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1-2-3 Mayıs tarihlerinde 31 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
İstanbul'da da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"SAAT 09.00 İLE 14.00 ARASINDA AÇIK OLACAKTIR"
Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sevgili İstanbullular, Ramazan nedeniyle 1 Mayıs Cuma günü market ve bakkallar saat 09.00 ile 14.00 arasında açık olacaktır." ifadelerini kullandı.
Sevgili İstanbullular,#Ramazan nedeniyle— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 28, 2020
📌1 Mayıs Cuma günü
✅MARKET ve BAKKALLAR
✅09.00-14.00 arasında açık olacaktır. pic.twitter.com/rMVyLt71J9
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Beklemedeler! Sayıları artıyor
- 'Herküller'e mühendis Türklerin eli değdi!
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
- Allah'ın hükümlerinden rahatsız olan bir baro daha
- Pensilvanya’ya gidip Gülen’e namaz kıldırmış
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti MYK toplantısı öncesi açıklamalar
- Yargıda koronavirüs önlemleri!
- İşte Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) takip merkezi
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaşı neden hedef aldıkları ortaya çıktı!
- Haftaya okullar açılacak mı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- A101 28 Nisan 2020 kataloğunda neler var? A101'in salı günü indirimleri neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
- BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Dolarda son dakika gelişmesi! Kritik seviyeyi zorluyor! 28 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan korona uyarısı! 28 Nisan canlı altın fiyatları ne kadar?