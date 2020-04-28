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Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş market açıklaması

Son dakika haberi... tedbirleri kapsamında 1-2-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yapan , "1 Mayıs Cuma günü, market ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacaktır." açıklamasında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2020
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VALİ YERLİKAYA'DAN FLAŞ MARKET AÇIKLAMASI

Yeni tip salgını nedeniyle 1-2-3 Mayıs tarihlerinde 31 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

'da da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"SAAT 09.00 İLE 14.00 ARASINDA AÇIK OLACAKTIR"

Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sevgili İstanbullular, Ramazan nedeniyle 1 Mayıs Cuma günü market ve bakkallar saat 09.00 ile 14.00 arasında açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

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