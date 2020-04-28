Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş market açıklaması

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1-2-3 Mayıs tarihlerinde 31 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İstanbul'da da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"SAAT 09.00 İLE 14.00 ARASINDA AÇIK OLACAKTIR"

Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sevgili İstanbullular, Ramazan nedeniyle 1 Mayıs Cuma günü market ve bakkallar saat 09.00 ile 14.00 arasında açık olacaktır." ifadelerini kullandı.