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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 28 Nisan Salı

Son dakika haberi... , Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 29.230 test yapıldı 2.392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugün 92 kişi hayatını kaybetti, 5.018 kişi sağlığına kavuştu.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

, Twitter'da koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti 5.018 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması:

Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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