Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 28 Nisan Salı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti 5.018 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması:

Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım.