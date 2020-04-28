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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 29.230 test yapıldı 2.392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugün 92 kişi hayatını kaybetti, 5.018 kişi sağlığına kavuştu.
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