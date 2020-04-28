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CHP'li hesapların Emrullah Gülüşken üzerinden yaptığı fotoğraf yalanı da çöktü!

Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre, İsveç’ten Kovid-19 hastası olduğu gerekçesiyle özel ambulansla getirilen üzerinden manipülasyon içerikli haberler sosyal medyada paylaşıldı. Onlardan biri de Emrullah Gülüşken’in ’nde çekildiği söylenen fotoğrafın gerçeği kısa sürede ortaya çıktı. 2 Nisan 2014 tarihinde İsveç’teki bir hastanede çekilen fotoğraf, Türkiye’de çekilmiş gibi sunulup “Bu mu hasta adam!” denilerek iftira atıldı. ’li hesaplar yalan da yine sınır tanımadı.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020
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CHP'Lİ HESAPLARIN EMRULLAH GÜLÜŞKEN ÜZERİNDEN YAPTIĞI FOTOĞRAF YALANI DA ÇÖKTÜ!

İsveç'te yaşayan Emrah Gülüşken Kovid-19 hastalığına yakalanınca Leyla babası için sosyal medyadan bir çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı sonrası Türkiye, özel ambulans uçak gönderip ve çocuklarını Türkiye'ye getirmişti.

KONYALI DENDİ BATMANLI ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koronavirüs salgının döneminde tek bir vatandaşını bile mağdur bırakmama adına yaptığı özel ambulans göndermesi sonrası Gülüşken ile ilgili birçok yalan içerik üretildi. Bu içerikler sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı; Batmanlı olan Gülüşken, Konyalı olarak sunuldu, çok zengin olmamasına rağmen maddi durumu çok iyi denildi. Hatta Gülüşken'in hasta olmadığı iftirası bile atıldı. Ne dedilerse tersi çıktı. Koronavirüsü döneminde öyle bir dönem yaşanıyor ki, yalanların ardı arkası kesilmiyor.

CHP İFTİRADA BOYUT ATLADI

'li hesaplar yalanda sınır tanımıyor. Bu iftiralara bir de hastane fotoğrafı eklendi. Sosyal medyada CHP'li hesaplardan paylaşılan fotoğrafın altına da "Bu mu hasta adam" cümleleri kuruldu. Türkiye'ye getirilen Batmanlı Emrullah Gülüşken'in 'nde çekildiği söylenen fotoğrafının gerçek tarihi ortaya çıktı. 2 Nisan 2014 tarihinde İsveç'teki bir hastaneden fotoğrafın çekildiği öğrenildi.

DAMLA KAYA - SABAH

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