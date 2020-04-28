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Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan yük şoförleriyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek." açıklamasında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN YÜK ŞOFÖRLERİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Yük taşımacılığında koronavirüs tedbirleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı.

Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek.

Orta Asya'dan Türkiye'ye yük getiren araçlar ülkeye girdikten sonra Araç Takip Sistemi ile takip edilecek.

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