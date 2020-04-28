Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan yük şoförleriyle ilgili flaş açıklama
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek." açıklamasında bulundu.
Yük taşımacılığında koronavirüs tedbirleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı.
Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek.
Orta Asya'dan Türkiye'ye yük getiren araçlar ülkeye girdikten sonra Araç Takip Sistemi ile takip edilecek.
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