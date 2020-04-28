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Leyla Gülüşken'den CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki: Hiç Allah korkusu yok!

'te koronavirüse yakalanıp, hastanede tedavi edilmeden evine gönderilen Emrullah Gülüşken için harekete geçmiş ve ambulans uçakla Gülüşken ve iki evladını alıp tedavi altına almıştı. Türkiye'nin vatandaşına sahip çıkmasını kaldıramayan Milletvekili , Twitter'dan Gülüşken ailesi için linç kampanyası başlatmış ve Gülüşken ailesi için yapılan operasyonun kurmaca olduğunu iftirasını atmıştı. A Haber canlı yayınına bağlanan Emrah Gülüşken'in İsveç'te yaşayan kızı CHP'li Engin Özkoç'a sert çıktı. Gülüşken, ''CHP Özkoç’un Twitter’dan paylaştığı ‘tiyatro’ tweetlerinin üzerine linç kampanyası başlatılmış, sırf eleştirmek, hükümeti karalamak için insanları kamuoyu önüne atıyorlar. Bu çok kötü bir durum. Bunlara maruz kaldığımız için gerçekten çok üzgünüz. Hiç Allah korkusu yok bu insanların, ne söyleyeceğimi bilmiyorum.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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LEYLA GÜLÜŞKEN'DEN CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'A SERT TEPKİ: HİÇ ALLAH KORKUSU YOK!

A Haber canlı yayınına bağlanan , babasının sağlık durumu ve 'li vekil 'un başlattığı iftira kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eskiye göre gayet iyi durumu, şu an tedavisi devam ediyor. Şu anda babamın orada olmasından dolayı çok mutluyum. Hem babamın hem kardeşlerimin güvende olduklarını biliyorum en azından. Babamın tedavisi sürüyor ve kısa zamanda iyileşeceğine inanıyorum tabii bu süreçte bize destek olan sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve bize desteğini esirgemeyen milletimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Yine söylüyorum, Allah ülkemize zeval vermesin.

Leyla Gülüşken'den CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki: Hiç Allah korkusu yok! LEYLA GÜLÜŞKEN'DEN CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'A SERT TEPKİ: HİÇ ALLAH KORKUSU YOK!

CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'A SERT TEPKİ: HİÇ ALLAH KORKUSU YOK

Konya Kulu'yla ya da Sağlık Bakanımızla hiçbir şekilde bir akrabalığımız yok Gercüş'e kayıtlı Kayapınar Köyü'nde yaşıyorduk buraya gelmeden önce. Daha birçok söylentiler var, bunlarla da ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Babamın arabayla çekilmiş bir fotoğrafı var, şunu belirtmek istiyorum ki o araba bize ait değildir. Babam milyarder değil, şu an milyarder olsa babamın yanında olmuş olurdum, burada çalışmak zorunda kalmış olmazdım. Daha önceden hastanede çekildiği bir fotoğrafı şu anmış gibi gösteriyorlar. Zaten fotoğrafa dikkatli bakıldığı zaman 2014 tarihli bir fotoğraf olduğu görülür. Babamın paylaşımlarından ötürü, daha önce AK Parti Üyesi olduğu söyleniyor. AK Parti üyesi değil babam. Hepimiz özgürüz, hepimiz bir partiyi destekleyebiliriz. Biz insanlara nasıl hangi partiyi desteklediğine dair saygı duyuyorsak aynı şekilde saygı bekliyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum, CHP Özkoç'un Twitter'dan paylaştığı 'tiyatro' tweetlerinin üzerine linç kampanyası başlatılmış, sırf eleştirmek, hükümeti karalamak için insanları kamuoyu önüne atıyorlar. Bu çok kötü bir durum. Bunlara maruz kaldığımız için gerçekten çok üzgünüz. Hiç Allah korkusu yok bu insanların, ne söyleyeceğimi bilmiyorum.

İŞTE CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'UN ATTIĞI İFTİRA

Daha önce de Emrullah Gülüşken'in Konya Kulu'lu olduğu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hemşehrisi olduğu iftirası atılmıştı. İşte Gülüşken ailesinin nüfusa kayıtlı olduğu yer...

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