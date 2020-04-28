CHP ve İYİ Parti Emrullah Gülüşken’in İsveç'ten Türkiye'ye getirilmesinden rahatsız oldu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Türkiye'nin İsveç'ten yurda getirdiği Emrullah Gülüşken hakkında iftira dolu ifadeler kullandı. Hükümet tarafından Türk vatandaşlarına tanınan hizmetten rahatsız olan CHP ve İYİ Parti, yalan ifadeleriyle halkı kin ve düşmanlığa sürüklemeye çalıştı.
KENAN KIRAN / SABAH
Emrullah Gülüşken; İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla çocuklarıyla Türkiye'ye getirildi.
Emrullah Gülüşken'in ülkemize getirilmesi gurur kaynağı olurken, CHP ve İYİ Partili bazı isimler karalama kampanyasına girişti.
DURMUŞ YILMAZ'DAN, EMRULLAH GÜLÜŞKEN'IN BAKANIN KÖYLÜSÜ OLDUĞU İDDİASI
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, İsveç'ten ülkemize getirilen Emrullah Gülüşken'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın köylüsü olduğunu iddia etti.
Durmuş Yılmaz, "İsveç'ten Türk vatandaşımızı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdik... Adam çifte vatandaş çıktı, Bakanın köylüsü çıktı, milyoner çıktı, parti üyesi çıktı. Covit 19 hastası da çıkmadı kardiyoloji servisinde yatıyor. Beceriksizce çekilmiş bir Türk filmi izledik film bitti.'(Alıntı)" iddiasında bulundu.
BEKAROĞLU: SAĞLIK BAKANI FAHRETTIN KOCA'NIN AKRABASI MI?"
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da; "Elbette her vatandaşımızın hakkıdır ama ben çok merak ediyorum, lütfen yetkililer açıklasın, İsvec'ten ambülans uçakla getirilen ve sonradan bir halkla ilişkiler objesine dönüştürülen hasta, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akrabası mı?" iddiasında bulundu.
ÖZKAYA: SİYASET KALBLERİNİZİ KATILAŞTIRDI VE VİCDANLARINIZI KÖRELTTİ
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili avukat Ali Özkaya, Mehmet Bekaroğlu ve Durmuş Yılmaz'a tepki gösterdi.
Özkaya; "Anladık Mehmet Bekaroğlu ve Durmuş Yılmaz, siyaset kalblerinizi katılaştırdı ve vicdanlarınızı köreltti. Fakat terör örgütlerinin yalan haberine inanıp kendi Devletinizin Bakanına ve hasta yakınlarına inanmamanız için Ak Parti size ne yaptı? Bu yalanlar niçin?" diye sordu.
ÖZEL: DURMUŞ YILMAZ, YAŞINDAN DA UTANMIYORSUN ARTIK!
AK Parti Hatay Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Abdülkadir Özel de; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'a tepki göstererek şunları söyledi:
"Yaşından da utanmıyorsun artık! -Bakan Konya Kulu'lu, Emrullah Gülüşken Batman Gercüşlü. -Parti Üyesi değil ama Avrupa'daki birçok soydaşımız gibi Cumhurbaşkanımızı seviyor.-Kardiyoloji Servisi'ndeki fotoğrafı 2014'e ait. -Önünde fotoğraf çektirdiği araba da kendisine ait değil."
(…)
"Yazmayı unuttuğu birşey daha var: Kendisi İsveç'te tedavi olmayı istememiş ve İsveç'i karaladığı için de hakkında soruşturma açılmış! Bu da yalan Durmuş Efendi!"
"DURMUŞ YILMAZ KART BİR YALANCI"
"İddia ettikleri "yalan"lar doğru olsa bile, yani Emrullah bey Bakan beyin köylüsü, Çifte vatandaş ve zengin olsa da Covid-19 hastası ise alır getirir tedavi ettiririz. Durmuş Yılmaz gibi kart bir yalancı bile TC vatandaşı olduğu için ücretsiz tedavi hakkına sahip. Daha ne olsun!"
SAMİRA GÜLÜŞKEN: "BİZ BATMANLIYIZ, SAYIN BAKANIMIZ İLE DE BİR AKRABALIĞIMIZ YOK!"
Emrullah Gülüşken'in kendisi ile Türkiye'ye delen gelen ortanca kızı Samira Gülüşken, "Bizler bir sürü sıkıntı ile uğraşırken sizler sırf iktidarı karalamak için bizleri asılsız yalnlarınız ile zan altında bırakıyorsnuz. Biz Batmanlıyız sayın bakanımız ile de bir akrabalığımız yok.Bilinsin ki yarından itibaren avukatımız gerekli işlemleri başlatacaktır" dedi ve söz konusu yalanı haberi yayınlayan Tele-1 Televizyonu hakkında dava suç duyurusunda bulunacağını açıkladı
RIDVAN GÜLÜŞKEN: "BU DEVLET İÇİN CAN VERDİK. VERMEYE DE HAZIRIZ. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!"
Emrullah Gülüşken'in ağabeyi Rıdvan Gülüşken, Durmuş Yılmaz ve Mehmet Bekaroğlu'nu iddialarını yalanladı.
Rıdvan Gülüşken, "1973 doğumlu kardeşim Emrullah Gülüşken 25 yıl şehirler arası otobüsçülük yapmıştır. 1998 yılında Gercüş Kayapınar köyümüze dönüş sırasında teröristlerin yaptığı saldırıda otobüsümüz yakıldı. Orada kuzeni olan Öğretmen Musa Ertuğrul şehit edildi. Kendisi ve ailemiz bu vatanın öz evlatlarıyız. Bu devlet için can verdik ve vermeye hazırız ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uçak ambulanslarla ilgili açıklama: Ücretsiz sunan tek devletiz
- Leyla Gülüşken'den CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki: Hiç Allah korkusu yok!
- Temel hedefimiz istihdamı korumak
- Mehmetçik taviz vermeden görevine devam ediyor
- İletişim Başkanlığı, Kovid-19 verilerini paylaştı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya tepki
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: Pik noktası dönemini geçtik
- CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir kez daha kendi kendini yalanladı!
- Türkiye'den Lübnan'a ekmek yardımı
- İstanbul Barosu hakkında suç duyurusu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?
- Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı! 2020 Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır?
- UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
- Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?
- Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- A101 28 Nisan 2020 kataloğunda neler var? A101'in salı günü indirimleri neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
- BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu