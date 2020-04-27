Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından koronavirüste vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
27 Nisan verilerini yayımlayan Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım." ifadelerine yer verdi.
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