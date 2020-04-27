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Ankara Barosu'ndan bir skandal daha! Özrü kabahatinden büyük

Başkanı Prof. Dr. 'ı hedef alan, İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden bugün ikinci açıklamada bulundu. Barosu açıklamasında; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hutbede okuduğu Kur’an esaslarını hala “karanlık, ayrımcı ve ötekileştirici zihniyet” olarak nitelendirdi.

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Giriş Tarihi: 27.04.2020
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ANKARA BAROSU'NDAN BİR SKANDAL DAHA! ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Açıklamada; "Bizler laik, demokratik ve aydınlık Türkiye Cumhuriyeti'nde bir hukuk devleti güvencesinde yaşamak için bedel ödemek gerekiyorsa insan haklarının ve insan sevgisinin yanında; karanlığın, ayrımcı ve ötekileştirici zihniyetin ise tam da karşısında durduğumuzu tarih önünde bir kez daha tüm kamuoyuna saygı ile arz ediyoruz" denildi.

açıklamasında; " Barosu tarihinde hiçbir zaman dini değerleri aşağılamadığı gibi, görevi gereği ile güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetinin her zaman savunucusu olmuştur" iddiasında bulunuldu.

"İSLAM ZİNAYI EN BÜYÜK HARAMLARDAN KABUL EDİYOR. LÛTÎLİĞİ, EŞCİNSELLİĞİ LANETLİYOR"

Ankara Barosu'nun "karanlık, ayrımcı ve ötekileştirici zihniyet" olarak tanımladığı hutbede; İslam'ın zina ve eşcinselliğe bakışı anlatılmıştı.

Başkanı Prof. Dr. , Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesinde tüm insanlığa, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Ali Erbaş hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

(KENAN KIRAN - SABAH)

Son dakika: Diyanet’ten Ankara Barosu’na suç duyurusu SON DAKİKA: DİYANET’TEN ANKARA BAROSU’NA SUÇ DUYURUSU

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