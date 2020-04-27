Ankara Barosu'ndan bir skandal daha! Özrü kabahatinden büyük
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan, İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden Ankara Barosu bugün ikinci açıklamada bulundu. Ankara Barosu açıklamasında; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hutbede okuduğu Kur’an esaslarını hala “karanlık, ayrımcı ve ötekileştirici zihniyet” olarak nitelendirdi.
Açıklamada; "Bizler laik, demokratik ve aydınlık Türkiye Cumhuriyeti'nde bir hukuk devleti güvencesinde yaşamak için bedel ödemek gerekiyorsa insan haklarının ve insan sevgisinin yanında; karanlığın, ayrımcı ve ötekileştirici zihniyetin ise tam da karşısında durduğumuzu tarih önünde bir kez daha tüm kamuoyuna saygı ile arz ediyoruz" denildi.
Ankara Barosu açıklamasında; "Ankara Barosu tarihinde hiçbir zaman dini değerleri aşağılamadığı gibi, görevi gereği Anayasa ile güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetinin her zaman savunucusu olmuştur" iddiasında bulunuldu.
"İSLAM ZİNAYI EN BÜYÜK HARAMLARDAN KABUL EDİYOR. LÛTÎLİĞİ, EŞCİNSELLİĞİ LANETLİYOR"
Ankara Barosu'nun "karanlık, ayrımcı ve ötekileştirici zihniyet" olarak tanımladığı hutbede; İslam'ın zina ve eşcinselliğe bakışı anlatılmıştı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesinde tüm insanlığa, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulundu.
Prof. Dr. Ali Erbaş hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.
(KENAN KIRAN - SABAH)
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