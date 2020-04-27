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Son dakika: MİT-polisten kritik operasyon: 2 DEAŞ'lı yakalandı

Son dakika haberi... () Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyonda, 'a gitme hazırlığı yapan 'lı 2 terörist, yakalandı.

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Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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MİT-POLİSTEN KRİTİK OPERASYON: YAKALANDILAR
Van Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ''lı teröristler ve işbirlikçilerinin deşifre edilip, engellenmesi' amacıyla yaptıkları ortak operasyonda, 2 teröristi yakaladı.
Son dakika: MİT-polisten kritik operasyon: 2 DEAŞ'lı yakalandı | Video SON DAKİKA: MİT-POLİSTEN KRİTİK OPERASYON: 2 DEAŞ'LI YAKALANDI | VİDEO


'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan terörsitlerin, 'a gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı.



İsimleri açıklanmayan teröristler sorguya alındı.
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