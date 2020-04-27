Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapım çalışmaları devam ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’deki havaalanının olduğu alanda salgın hastaneleri yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe’deki hastanenin yapımı 21. gününde de hızla devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin tamamlandığı ve çatılarının koyulduğu görüldü. Hastanenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanında ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede bin yataklı hastane yapılacağını, hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söylemişti.
TALİMATI BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ! SANCAKTEPE'DEKİ SALGIN HASTANESİNİN YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Sancaktepe'de ki hastanenin inşaat çalışmaları 21. gününde de hızla devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin tamamlandığı ve yapıların üzerine çatıların koyulduğu görüldü. Bazı bölümlerinin işe inşaat çalışmalarının devam ettiği görüldü.
Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
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