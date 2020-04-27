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Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapım çalışmaları devam ediyor

Başkan , ve ’deki havaalanının olduğu alanda salgın hastaneleri yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe’deki hastanenin yapımı 21. gününde de hızla devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin tamamlandığı ve çatılarının koyulduğu görüldü. Hastanenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi.

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Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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SANCAKTEPE'DEKİ SALGIN HASTANESİNİN YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başkan , alanında ve 'deki havaalanının olduğu bölgede bin yataklı hastane yapılacağını, hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söylemişti.

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapım çalışmaları devam ediyor TALİMATI BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ! SANCAKTEPE'DEKİ SALGIN HASTANESİNİN YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sancaktepe'de ki hastanenin inşaat çalışmaları 21. gününde de hızla devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin tamamlandığı ve yapıların üzerine çatıların koyulduğu görüldü. Bazı bölümlerinin işe inşaat çalışmalarının devam ettiği görüldü.

Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

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