Terör örgütü PKK-YPG'den Türkiye'ye karşı kirli "koronavirüs" propagandası
Terör örgütü PKK/YPG'nin, rejimden kaynaklanan elektrik sorunu nedeniyle Suriye'nin Haseke bölgesine giden suyun Türkiye tarafından kesildiği, böylece koronavirüsün bölgede yayılmasının amaçlandığı yönündeki kara propagandayla bölgede Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalıştığı ortaya çıktı.
REJİM, SONUNU GETİREMEDİ
Görüşmelerin ardından Rusların kontrolünde rejime ait görevliler, elektrik trafolarının ve hatlarının tamirine başladı; ancak sonunu getiremedi. Rejim tarafından Tirşin ve Tabka barajlarından bölgedeki elektrik dağıtım merkezi olan Mabruka Elektrik Santrali'ne yeterli seviyede elektrik verilmemesi nedeniyle bölgede sıklıkla elektrik kesiliyor. Bu kesintiler nedeniyle de Barış Pınarı bölgesinde başta Allouk Su Tesisi olmak üzere Resulayn ve Tel Abyad ve bunların kırsalını besleyen su kuyularındaki tesisler de sağlıklı olarak ve tam kapasite ile çalışamıyor. Su tesislerindeki jeneratörlerin yetersiz ve bir kısmının da arızalı olması sonucu gerek Barış Pınarı bölgesine gerekse Haseke bölgesine belli bir süredir istenilen seviyede su verilemiyor. Bu nedenle de Barış Pınarı bölgesindeki halk, kuyu suyu kullanmak zorunda kalıyor.
Yetkililer, Haseke ve kırsal kesimi ile Barış Pınarı bölgesini olumsuz etkileyen elektrik ve su sorununun çözümü için rejimin elektrik trafolarını ve hatlarını tamir etmesi, Barış Pınarı bölgesine en az 70 megawatt gücünde ve kesintisiz elektrik vermesi gerektiğini belirtiyor.
KARA PROPAGANDA
Öte yandan rejimin yeterli elektrik sağlamaması ve gerekli tamiratları gerçekleştirmemesi üzerine meydana gelen elektrik ve buna bağlı su sorunun, terör örgütü PKK/YPG tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Suyun Türkiye tarafından kesildiği, böylece koronavirüsün bölgede yayılmasının amaçlandığı yalanını söyleyen örgütün, bölgede Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalıştığı belirlendi.
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