Brigitte Macron Emine Erdoğan'a koronavirüsle mücadelede dayanışma mesajını iletti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı koronavirüsle mücadelede dayanışma mesajlarını paylaşmak üzere telefonla aradı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde dayanışma mesajlarını paylaşmak üzere telefonla aradı.
İki first lady, görüşmede, Kovid-19 sürecinde ülkelerinde yaşanan gelişmeleri paylaştı.
TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİNDEN MEMNUN
Brigitte Macron, Türkiye-Fransa arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Fransa'da 11 Mayıs'tan itibaren aşamalı normalleşme sürecinin başlayacağını belirten Macron, zor günler geçirdiklerini ancak bunların geride kaldığını umduğunu söyledi.
Emine Erdoğan ise Türkiye'nin, erken alınan tedbirler ve sağlık alanındaki güçlü altyapı sayesinde proaktif bir mücadele sergilediğini ancak Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenler dolayısıyla büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.
Bu savaşın ön cephesinde mücadele veren sağlık çalışanlarına olan teşekkürlerini yineleyen Erdoğan, Fransa'daki Türk toplumunun, gönüllü olarak ürettiği maskeleri ve Türk fırıncıların ürünlerini güzel bir dayanışma örneği olarak halka dağıtmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
First lady Macron'u, Paris Hastaneleri-Fransa Hastaneleri Vakfı aracılığı ile hastanelerin ve yaşlı bakım evlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterdiği çaba dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, "Büyüklerimiz velinimetimizdir, onları korumamız ve destek olmamız büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
EMİNE ERDOĞAN MACRON'U TEBRİK ETTİ
Emine Erdoğan, Brigitte Macron'u salgınla mücadele konusunda uluslararası temasları nedeniyle de tebrik etti.
Erdoğan, salgınla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için uluslararası toplumun samimi bir dayanışma ve iş birliği sergilemesinin önemine değindi.
Brigitte Macron da Emine Erdoğan ile pek çok uluslararası toplantıda tesis ettikleri samimi dostluğu vurgulayarak, sohbetlerini özlediğini söyledi.
Emine Erdoğan ise daha önce İstanbul'u ziyaret etmemiş olan Macron'u salgın sonrasında İstanbul'a davet etti.
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