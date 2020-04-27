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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Fransız mevkidaşıyla görüştü

, koronavirüsle mücadele kapsamında ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.04.2020
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BAKAN AKAR FRANSIZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

, ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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