Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Fransız mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüsle mücadele kapsamında Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
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