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Diyanet İşleri Başkanlığından akıllı telefonlar için "Fetva" uygulaması

, vatandaşlar tarafından en çok sorulan dini sorular ile cevaplarının ve dini bilgilerin yer aldığı "" uygulamasını mobil cihazlar üzerinden erişime açtı. ve işletim sistemleri için ilk versiyonu yayınlanan Fetva uygulamasında binden fazla soru ve cevap yer alıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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FETVALAR ARTIK CEP TELEFONUNDA

, vatandaşlar tarafından en çok sorulan dini sorular ve cevapları ile dini bilgilerin yer aldığı, akıllı telefonlar için hazırlanan "" uygulamasını hizmete sundu.

BİNDEN FAZLA SORU VE CEVAP

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire Başkanlığınca geliştirilen, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından güncel meselelere dair sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına erişilebilecek uygulama, mobil cihazlar üzerinden erişime açıldı.

ve işletim sistemleri için ilk versiyonu yayınlanan "Fetva" uygulamasında inanç, dua ve zikir, temizlik, namaz, oruç, zekat ve sadaka, hac ve umre, kurban, adak ve yemin, aile hayatı, ticari hayat, vakıf, miras ve vasiyet, sosyal hayat, yiyecek ve içecekler, tıp ve sağlık, kadınlara özel, bidat ve hurafeler başlıklarında binden fazla soru ve cevapları yer alıyor.

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