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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu: Anbean takip edilmesi için 24 saat canlı yayın

'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla '''nin Maldivleri'' olarak ünlenen 'ne kurulan kamera sisteminin 24 saat canlı yayına başladığı bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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ANBEAN TAKİP EDİLMESİ İÇİN 24 SAAT CANLI YAYIN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gölün en güzel izlendiği Beyaz Adalar Bölgesi'ne kamera sistemi kurulduğu belirtildi.

24 SAAT CANLI YAYIN

Paylaşımda ''Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü'nün korunması, koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

"Salda" etiketli paylaşımda aktarılan "https://www.saldagolu.gov.tr/csb2/kamera2.html" linkine tıklayanların canlı yayını izleyebileceği kaydedildi.

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