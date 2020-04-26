Son dakika: Hollanda'da koronavirüsten kaç kişi hayatını kaybetti? | 26 Nisan 2020 dünyada corona virüs vakalarında son durum...
Son dakika haberine göre; Dünyada corona virüsten (Covid-19) ölüm haberleri ve vaka sayıları gelmeye devam ediyor. Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 66 artarak 4 bin 475'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 10 bin 456 oldu.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 655 artarak 37 bin 485'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 66 artışla 4 bin 475'e yükseldi.
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