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Son dakika: Hollanda'da koronavirüsten kaç kişi hayatını kaybetti? | 26 Nisan 2020 dünyada corona virüs vakalarında son durum...

Son dakika haberine göre; Dünyada corona virüsten (Covid-19) ölüm haberleri ve vaka sayıları gelmeye devam ediyor. 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 66 artarak 4 bin 475'e ulaştı.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020
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HOLLANDA VAKA VE ÖLÜM SAYILARINI AÇIKLADI
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 10 bin 456 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 655 artarak 37 bin 485'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 66 artışla 4 bin 475'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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