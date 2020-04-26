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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Yurt dışında 16 Türk daha salgından hayatını kaybetti

Son dakika haberi... , son 2 günde yurt dışında 16 Türk vatandaşın (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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YURT DIŞINDA 16 TÜRK DAHA SALGINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, salgını nedeniyle bugüne kadar 70 ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurt dışından 'ye getirildiği belirtildi. 25 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam 27 bin 67 vatandaşın salgın nedeniyle yurtlarda kaldığı ve gözlem süresi sona eren 33 bin 131 vatandaşın da yurtlardan tahliye edildiği ifade edildi.

72 BİN 130 ÇAĞRIYA YANIT VERİLDİ

Açıklamada, yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için Başkan 'ın talimatlarıyla hareket geçildiği ve 24-25 Nisan 2020 tarihlerinde 1093 kişinin yurda döndüğü vurgulanarak, "24 Nisan 2020 tarihinde 16, 25 Nisan 2020 tarihinde 0 olmak üzere toplam 16 vatandaşımız yurt dışında vefat etmiştir. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi tarafından 25 Nisan saat 16.00 itibarıyla toplam 72 bin 130 çağrıya yanıt verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca dünyada salgınla ilgili yaşanan gelişmeler ve ülkelerde görülen ölüm ve vaka sayılarına yer verildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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