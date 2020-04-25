25 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitapçığına çok sert tepki: Bu bir Amerikan projesidir

Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitapçığına çok sert tepki: Bu bir Amerikan projesidir

Genel Başkanı , 'nin 'da çocuklara gönderdiği kitapçıkla ilgili, "Alevi vatandaşlarımız Müslümandır, dışı başka bir din olarak görülmesini kesinlikle kabul etmezler. Bu bir Amerikan projesidir" ifadesini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
ABONE OL
PERİNÇEK'TEN İBB'NİN 23 NİSAN KİTAPÇIĞINA ÇOK SERT TEPKİ

Genel Başkanı , 'nin Ulusal Egemenlik ve dolayısıyla çocuklara gönderdiği kitapla ilgili yazılı açıklama yaptı."Alevi vatandaşlarımız Müslümandır, Aleviliğin İslam dışı başka bir din olarak görülmesini kesinlikle kabul etmezler. Alevi de biziz, Sünni de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. Bu bir Amerikan projesidir" ifadesini kullanan Perinçek, Alevi vatandaşların Muhammedi ve Müslüman olduğunu söyledi.

Alevilerden İBB'ye tepki! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu | Video ALEVİLERDEN İBB'YE TEPKİ! EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU | VİDEO

"TÜRKİYE BUGÜN AYRIŞMAYACAKTIR"
İBB'nin konuya ilişkin açıklama yapması gerektiğini ifade eden Perinçek, bunların hiçbirinin çocuklara hitap etmediğini belirtti. Perinçek, "Sonuç itibarıyla Türkiye'nin içine girdiği bu koşullarda, ABD'nin hesabına bazı sonuçlar üretme hayalleri var, planlar var, fesatlar ve fitneler var. Türkiye bugün ayrışmayacaktır, kenetlenecektir" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?
İBB tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırlanan ve çocuklara gönderilen paketlerde yer alan "Cumhuriyet ve Demokrasi" adlı kitap tartışmalara yol açtı ."Demokrasi için 'sandık' şarttır ama yeterli değildir" ifadesinin yer aldığı kitaptaki bir çizimde İslâmiyet hoca, Hristiyanlık rahip, Yahudilik de hahamla resmedildi. Aynı çizimde bir Alevi dedesine de yer verilmesi dikkat çekti. Kitaptaki başka bir resimde de gençlerin ellerinde, "Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma" yazılı dövizler taşıdığı görülüyor.

Alevi akademisyenden CHP'li Ekrem İmamoğlu’na tokat gibi cevap: Kınıyorum, protesto ediyorum ALEVİ AKADEMİSYENDEN CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU’NA TOKAT GİBİ CEVAP: KINIYORUM, PROTESTO EDİYORUM
İBB'nin 23 Nisan kolisi büyük tepki çekti! Ekrem İmamoğlu, çocukları siyasete alet etti İBB'NİN 23 NİSAN KOLİSİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ! EKREM İMAMOĞLU, ÇOCUKLARI SİYASETE ALET ETTİ
İBB'nin skandal kitapçığı sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı’ndan İmamoğlu’na suç duyurusu İBB'NİN SKANDAL KİTAPÇIĞI SONRASI TÜRKMEN ALEVİ BEKTAŞİ VAKFI’NDAN İMAMOĞLU’NA SUÇ DUYURUSU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA