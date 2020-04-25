Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitapçığına çok sert tepki: Bu bir Amerikan projesidir
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan'da çocuklara gönderdiği kitapçıkla ilgili, "Alevi vatandaşlarımız Müslümandır, Aleviliğin İslam dışı başka bir din olarak görülmesini kesinlikle kabul etmezler. Bu bir Amerikan projesidir" ifadesini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İBB'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara gönderdiği kitapla ilgili yazılı açıklama yaptı."Alevi vatandaşlarımız Müslümandır, Aleviliğin İslam dışı başka bir din olarak görülmesini kesinlikle kabul etmezler. Alevi de biziz, Sünni de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. Bu bir Amerikan projesidir" ifadesini kullanan Perinçek, Alevi vatandaşların Muhammedi ve Müslüman olduğunu söyledi.
"TÜRKİYE BUGÜN AYRIŞMAYACAKTIR"
İBB'nin konuya ilişkin açıklama yapması gerektiğini ifade eden Perinçek, bunların hiçbirinin çocuklara hitap etmediğini belirtti. Perinçek, "Sonuç itibarıyla Türkiye'nin içine girdiği bu koşullarda, ABD'nin hesabına bazı sonuçlar üretme hayalleri var, planlar var, fesatlar ve fitneler var. Türkiye bugün ayrışmayacaktır, kenetlenecektir" değerlendirmesinde bulundu.
NE OLMUŞTU?
İBB tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırlanan ve çocuklara gönderilen paketlerde yer alan "Cumhuriyet ve Demokrasi" adlı kitap tartışmalara yol açtı ."Demokrasi için 'sandık' şarttır ama yeterli değildir" ifadesinin yer aldığı kitaptaki bir çizimde İslâmiyet hoca, Hristiyanlık rahip, Yahudilik de hahamla resmedildi. Aynı çizimde bir Alevi dedesine de yer verilmesi dikkat çekti. Kitaptaki başka bir resimde de gençlerin ellerinde, "Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma" yazılı dövizler taşıdığı görülüyor.
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