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Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşlarının 105'inci yıl dönümü mesajı

Başkan , "Tarihimiz boyunca amacımız, her zaman bağımsızlığımızı korumak ve barışı tesis etmek olmuştur. Tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen savaşın, terörün, şiddetin yerine barışı, huzuru ve insani değerleri ikame edene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇANAKKALE MESAJI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, Çanakkale Kara Savaşlarının 105. yıl dönümünde, vatanı ve bayrağı savunan askerlerin kahramanlığını ve milletin fedakarlığını minnetle andı, şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle yad etti.

"Milletimiz için 'Çanakkale ruhu' en zor şartlarda bile seferberlik içinde işgal girişimine karşı durmak, bağımsızlık uğruna mücadele etmek, başarıya inanmak, birlik ve beraberlik içinde hedefe yürümek demektedir." ifadesini kullanan Erdoğan, ezelden beridir hür yaşamış milletin, hiçbir savaş ve saldırıyla kuşatılmaya geçit vermediğini, vermeyeceğini belirtti. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimiz boyunca amacımız, her zaman bağımsızlığımızı korumak ve barışı tesis etmek olmuştur. Tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen savaşın, terörün, şiddetin yerine barışı, huzuru ve insani değerleri ikame edene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Çanakkale Kara Savaşlarının 105. yıl dönümü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrımızı yineliyoruz. Bizler, yeni savaşların yaşanmaması ve barışın hakim kılınması için çalışırken, gelecek nesillerden de Çanakkale'nin verdiği mesajlara her koşulda sahip çıkmalarını bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta olmak üzere, Çanakkale'de büyük bir mücadele ortaya koyan bütün kahramanları saygıyla andı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM BİN HAMED AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

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