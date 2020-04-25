Başkan Erdoğan'ın koronavirüs diplomasisi sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.