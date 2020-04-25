Başkan Erdoğan'ın koronavirüs diplomasisi sürüyor
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele için yaptığı diplomatik görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Başkan Erdoğan daha sonra Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.
Başkan Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.
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