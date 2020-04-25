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Başkan Erdoğan'ın koronavirüs diplomasisi sürüyor

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele için yaptığı diplomatik görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. Devlet Başkanı ile görüşen Başkan Erdoğan daha sonra Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile görüşme gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'IN KORONAVİRÜS DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM BİN HAMED AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU İLE GÖRÜŞTÜ

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