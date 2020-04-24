Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili açıklama
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada ’Büyük Felaket' anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada soykırım ifadesini kullanmadı. Başkan Trump, bu yıl da olayların yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan için 'Büyük Felaket' dedi.
Bilindiği gibi ABD Senatosu, aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Uzun yıllardır veto edilen yasanın geçtiğimiz yıl Senato'dan geçmesi kararın siyasi olduğuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmişti.
Trump, Senato kararının ardından karara katılmadığını açıklamıştı. Öte yandan söz konusu tasarı Senato'nun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.
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