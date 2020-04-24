Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümü için tören düzenlendi

Şehitler Abidesi 'nde gerçekleştirilen törene; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir 'in yanı sıra az sayıda askeri erkan katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törende korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlendi.







KAHRAMAN ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

Tamamlanan resmi programın ardından şehit olan kahraman Mehmetçik için dualar okundu. Daha sonra Vali Tavlı, Korgeneral Aksakallı ve Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir temsili mezarlara karanfil bıraktı.







105 yıl önce bugün, Çanakkale Kara Savaşları'nın başladığını belirten Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale'yi denizden geçemeyeceğini anlayan müttefik kuvvetlerin karadan bir çıkarma yaparak Çanakkale Kara Savaşları'nı başlattı. Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle Tarihi Alan Başkanlığı olarak her yıl yaptığımız törenleri iptal ettik. Ancak geniş katılımlı törenleri iptal etmiş olsak da biz Çanakkale Destanı'nın yazılmış olduğu bu topraklarda, bu Çanakkale kahramanlarını o büyük insanları unutmadığımızı göstermek adına çok dar kapsamlı bir tören gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi onları saygıyla andık. Onların ruhlarına dualarımızı gönderdik. Ve onları bir kez daha şükranla yad ettik. İnşallah bu tehlike bu hastalık ortadan kalkınca vatandaşlarımızın Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bu topraklara buraya ziyarete geleceğini umut ediyoruz. Onları buraya bekliyoruz" dedi.



