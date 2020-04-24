Son dakika: Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem! 24 Nisan AFAD son depremler
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Detaylar birazdan...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Koronalı günlerde aracınızı unutmayın
- Karantina yurtlarından kaç kişi tahliye edildi?
- İBB'deki ulaşım rezaleti sürüyor! Ongun'un sözlerine vatandaşlardan tepki
- İstanbul sessizliğe büründü! Havadan böyle görüntülendi
- Koronavirüsten ölümler artmıştı! Doktor yoğun bakım ünitesini görüntüledi
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?
- Virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları!
- Koronavirüs mücadelesindeki ilk el: 112
- Okullar ne zaman açılacak?
- Emniyet yeni İHA'larına kavuştu!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?
- Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?
- Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı ne zaman bitiyor?
- 1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
- Hz. Muhammed'in okuduğu Ramazan duası! Ramazan ayı ve oruç ile ilgili ayet ve hadisler
- Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi ne zaman sonuçlanır?
- MSB son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- Evde güllaç tarifi: Ramazan tatlısı güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapımı için malzemeler neler?
- Diyanet açıklaması: Orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı?
- İl il Ramazan imsakiyesi 2020: İftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak?
- Cuma mesajları 2020: Yeni resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar