24 Nisan 2020, Cuma
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Son dakika: Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem! 24 Nisan AFAD son depremler

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi: 24.04.2020
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MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Detaylar birazdan...

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